Barclays Aktie

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

Rentabler Barclays-Einstieg? 07.01.2026 10:03:58

FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barclays-Aktien verdienen können.

Die Barclays-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,06 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 864,996 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,88 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 760,64 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 137,61 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 67,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Barclays plc

Analysen zu Barclays plc

07.04.25 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.12.24 Barclays Outperform RBC Capital Markets
22.08.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
25.04.24 Barclays Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Barclays plc 5,59 -0,53% Barclays plc

