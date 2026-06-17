Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Barclays-Investment im Blick 17.06.2026 10:04:19

FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Barclays gewesen.

Am 17.06.2021 wurde die Barclays-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Barclays-Aktie betrug an diesem Tag 1,79 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barclays-Aktie investiert, befänden sich nun 559,284 Barclays-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,87 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 2 723,43 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 172,34 Prozent zugenommen.

Barclays wurde jüngst mit einem Börsenwert von 64,81 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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