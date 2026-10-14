FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barclays-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Barclays-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,70 GBP. Bei einem Barclays-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,772 Barclays-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Barclays-Aktie auf 4,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256,27 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 156,27 Prozent vermehrt.

Am Markt war Barclays jüngst 58,35 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at