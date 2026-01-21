Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Langfristige Anlage
|
21.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barclays von vor 3 Jahren verdient
Am 21.01.2023 wurde das Barclays-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Barclays-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,78 GBP. Bei einem Barclays-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 560,475 Barclays-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Barclays-Papiers auf 4,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 688,04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 168,80 Prozent vermehrt.
Alle Barclays-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 66,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Barclays plc
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
