WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

Langfristige Anlage 21.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barclays von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Barclays-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.01.2023 wurde das Barclays-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Barclays-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,78 GBP. Bei einem Barclays-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 560,475 Barclays-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Barclays-Papiers auf 4,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 688,04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 168,80 Prozent vermehrt.

Alle Barclays-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 66,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

07.04.25 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.12.24 Barclays Outperform RBC Capital Markets
22.08.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
25.04.24 Barclays Buy UBS AG
Barclays plc 5,57 0,54% Barclays plc

