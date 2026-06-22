Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Frühe Anlage
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22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Barratt Developments-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Barratt Developments-Papier an diesem Tag bei 5,68 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investierten, hätten nun 176,056 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 2,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 459,51 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -54,05 Prozent.
Barratt Developments wurde am Markt mit 3,66 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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