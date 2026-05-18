FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barratt Developments-Aktien verlieren können.

Am 18.05.2021 wurde die Barratt Developments-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,63 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Barratt Developments-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 311,303 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 2,44 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 195,65 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,04 Prozent verringert.

Barratt Developments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,41 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at