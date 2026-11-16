Barratt Developments Aktie

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WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

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Barratt Developments-Anlage unter der Lupe 16.11.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barratt Developments-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Barratt Developments eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Barratt Developments-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 3,80 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 263,089 Barratt Developments-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 862,40 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 13.11.2026 auf 3,28 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 13,76 Prozent.

Der Marktwert von Barratt Developments betrug jüngst 4,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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