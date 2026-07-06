Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Profitables Barratt Developments-Investment?
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06.07.2026 10:03:54
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barratt Developments von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 4,01 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,938 Barratt Developments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.07.2026 gerechnet (2,81 GBP), wäre das Investment nun 70,15 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -29,85 Prozent.
Alle Barratt Developments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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