Barratt Developments Aktie

Barratt Developments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

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Profitables Barratt Developments-Investment? 06.07.2026 10:03:54

FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barratt Developments von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Barratt Developments-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 4,01 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,938 Barratt Developments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.07.2026 gerechnet (2,81 GBP), wäre das Investment nun 70,15 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -29,85 Prozent.

Alle Barratt Developments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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