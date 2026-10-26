Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Lukrativer Barratt Developments-Einstieg?
|
26.10.2026 10:04:08
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,04 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 247,647 Barratt Developments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (3,26 GBP), wäre das Investment nun 808,32 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,17 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 4,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barratt Developments PLC
|
10:04
|FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
23.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 sackt ab (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in London: FTSE 100 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Barratt Developments PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barratt Developments PLC
|3,94
|1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.