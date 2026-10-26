Barratt Developments Aktie

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WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

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Lukrativer Barratt Developments-Einstieg? 26.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Barratt Developments-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,04 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 247,647 Barratt Developments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (3,26 GBP), wäre das Investment nun 808,32 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,17 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 4,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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