Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Barratt Developments-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Barratt Developments-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 4,92 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investierten, hätten nun 2 030,869 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 6 344,44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,12 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 36,56 Prozent verkleinert.

Alle Barratt Developments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at