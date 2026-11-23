Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Barratt Developments-Anlage
|
23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Barratt Developments-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 4,92 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investierten, hätten nun 2 030,869 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 6 344,44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,12 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 36,56 Prozent verkleinert.
Alle Barratt Developments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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