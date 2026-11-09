Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Rentables Barratt Developments-Investment?
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09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Barratt Developments-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Barratt Developments-Aktie an diesem Tag bei 4,71 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Barratt Developments-Papier investiert hätte, hätte er nun 21,231 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,64 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 06.11.2026 auf 3,33 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 70,64 GBP, was einer negativen Performance von 29,36 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 4,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Barratt Developments PLC
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