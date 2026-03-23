Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Barratt Developments-Anlage
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23.03.2026 10:04:34
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren bedeutet
Am 23.03.2021 wurde die Barratt Developments-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,78 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,852 Barratt Developments-Papiere. Die gehaltenen Barratt Developments-Papiere wären am 20.03.2026 32,90 GBP wert, da der Schlussstand 2,56 GBP betrug. Das kommt einer Abnahme um 67,10 Prozent gleich.
Der Barratt Developments-Wert an der Börse wurde auf 3,60 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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