FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Barratt Developments-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Barratt Developments-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Barratt Developments-Anteile an diesem Tag bei 7,15 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hat, hat nun 13,981 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 42,55 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Papiers am 04.09.2026 auf 3,04 GBP belief. Mit einer Performance von -57,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Barratt Developments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at