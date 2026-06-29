Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Profitables Barratt Developments-Investment?
|
29.06.2026 10:03:53
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Barratt Developments-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4,74 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 110,150 Barratt Developments-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Barratt Developments-Papiers auf 2,90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 125,76 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,74 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Barratt Developments zuletzt 4,07 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barratt Developments PLC
|
10:03
|FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
26.06.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.06.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
25.06.26