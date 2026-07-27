Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Performance unter der Lupe
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27.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr bedeutet
Das Barratt Developments-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 3,80 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 26,344 Barratt Developments-Aktien. Die gehaltenen Barratt Developments-Papiere wären am 24.07.2026 77,63 GBP wert, da der Schlussstand 2,95 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,37 Prozent verringert.
Barratt Developments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,12 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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