Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Barratt Developments-Investment im Blick
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28.09.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barratt Developments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Barratt Developments-Papier statt. Der Schlusskurs des Barratt Developments-Papiers betrug an diesem Tag 4,33 GBP. Bei einem Barratt Developments-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,111 Barratt Developments-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,41 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 25.09.2026 auf 3,09 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,59 Prozent verringert.
Der Marktwert von Barratt Developments betrug jüngst 4,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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