FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Barratt Developments-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Barratt Developments-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,78 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Barratt Developments-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,301 Barratt Developments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,65 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 63,17 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 36,83 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 5,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

