Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Barratt Developments-Investmentbeispiel
|
02.03.2026 10:16:34
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 10 Jahren bedeutet
Das Barratt Developments-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,78 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Barratt Developments-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,301 Barratt Developments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,65 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 63,17 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 36,83 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 5,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barratt Developments PLC
|
10:16
|FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.02.26
|FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barratt Developments-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gewinne in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Barratt Developments PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barratt Developments PLC
|4,10
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.