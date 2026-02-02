Barratt Developments Aktie

Barratt Developments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 02.02.2026 10:04:30

FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Barratt Developments-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Barratt Developments-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,10 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 639,344 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Barratt Developments-Papiers auf 3,88 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 363,93 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 5,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barratt Developments PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Barratt Developments PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Barratt Developments PLC 4,50 0,67% Barratt Developments PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen