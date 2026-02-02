Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Performance unter der Lupe
|
02.02.2026 10:04:30
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde das Barratt Developments-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,10 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 639,344 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Barratt Developments-Papiers auf 3,88 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 363,93 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 5,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
