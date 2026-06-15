FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Barratt Developments gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,32 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,660 Barratt Developments-Aktien. Die gehaltenen Barratt Developments-Papiere wären am 12.06.2026 33,73 GBP wert, da der Schlussstand 2,47 GBP betrug. Mit einer Performance von -66,27 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Barratt Developments einen Börsenwert von 3,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at