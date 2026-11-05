Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Dividenden-Aktie
|
05.11.2026 14:03:22
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Barratt Developments-Aktionäre
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Barratt Developments am 04.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,06 GBP vereinbart. Die Dividende von Barratt Developments hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 66,67 Prozent reduziert. 242,20 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. So sank die Barratt Developments- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,85 Prozent.
Barratt Developments- Ausschüttungsrendite im Fokus
Via London beendete der Barratt Developments-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 3,28 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Barratt Developments, demnach wird die Barratt Developments-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Barratt Developments-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Barratt Developments-Anteilsschein verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 3,71 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Barratt Developments-Kurs via London um 12,63 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 42,51 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Barratt Developments- Dividendenerwartung
Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Verringerung der Dividende auf 0,01 GBP aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,40 Prozent nachlassen.
Kerndaten von Barratt Developments
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Barratt Developments beläuft sich aktuell auf 4,327 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Barratt Developments verfügt über ein KGV von aktuell 16,93. 2026 setzte Barratt Developments 6,055 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 0,17 GBP.
Redaktion finanzen.at
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