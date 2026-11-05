Barratt Developments Aktie

Barratt Developments ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dividenden-Aktie 05.11.2026 14:03:22

FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Barratt Developments-Aktionäre

FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Barratt Developments-Aktionäre

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende zu zahlen.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Barratt Developments am 04.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,06 GBP vereinbart. Die Dividende von Barratt Developments hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 66,67 Prozent reduziert. 242,20 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. So sank die Barratt Developments- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,85 Prozent.

Barratt Developments- Ausschüttungsrendite im Fokus

Via London beendete der Barratt Developments-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 3,28 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Barratt Developments, demnach wird die Barratt Developments-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Barratt Developments-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Barratt Developments-Anteilsschein verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 3,71 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Barratt Developments-Kurs via London um 12,63 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 42,51 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Barratt Developments- Dividendenerwartung

Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Verringerung der Dividende auf 0,01 GBP aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,40 Prozent nachlassen.

Kerndaten von Barratt Developments

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Barratt Developments beläuft sich aktuell auf 4,327 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Barratt Developments verfügt über ein KGV von aktuell 16,93. 2026 setzte Barratt Developments 6,055 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 0,17 GBP.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barratt Developments PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Barratt Developments PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Barratt Developments PLC 3,98 0,51% Barratt Developments PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:51 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen