Profitable BAT-Investition? 11.02.2026 10:04:06

FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen BAT-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das BAT-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das BAT-Papier an diesem Tag bei 36,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,717 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 43,70 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,72 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,72 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete BAT eine Marktkapitalisierung von 96,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

