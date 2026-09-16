BAT Aktie

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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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Investmentbeispiel 16.09.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen BAT-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 16.09.2021 wurde die BAT-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das BAT-Papier investiert hätte, hätte er nun 37,545 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 42,23 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 585,51 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 58,55 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von BAT belief sich zuletzt auf 91,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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