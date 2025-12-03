XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Lohnende BAT-Investition? 03.12.2025 10:04:23

FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen BAT-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BAT-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 34,08 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,934 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (43,94 GBP), wäre die Investition nun 128,93 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,93 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von BAT belief sich zuletzt auf 95,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

