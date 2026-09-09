BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Profitable BAT-Investition?
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09.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BAT-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,92 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,858 BAT-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BAT-Aktien wären am 08.09.2026 157,37 GBP wert, da der Schlussstand 40,79 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,37 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für BAT eine Börsenbewertung in Höhe von 88,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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