BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Langfristige Performance
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18.03.2026 10:04:50
FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor einem Jahr eingebracht
Am 18.03.2025 wurde die BAT-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BAT-Aktie betrug an diesem Tag 31,65 GBP. Bei einem BAT-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 315,956 BAT-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BAT-Aktien wären am 17.03.2026 14 357,03 GBP wert, da der Schlussstand 45,44 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,57 Prozent angezogen.
BAT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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