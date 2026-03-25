BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Lukrativer BAT-Einstieg?
|
25.03.2026 10:04:44
FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die BAT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 28,72 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,482 BAT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,84 GBP, da sich der Wert eines BAT-Papiers am 24.03.2026 auf 43,32 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +50,84 Prozent.
BAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 94,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
25.03.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.03.26
|FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.03.26
|Handel in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
23.03.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.at)
|
19.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|LSE-Handel FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
18.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|50,50
|1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.