FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in BAT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die BAT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 28,72 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,482 BAT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,84 GBP, da sich der Wert eines BAT-Papiers am 24.03.2026 auf 43,32 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +50,84 Prozent.

BAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 94,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at