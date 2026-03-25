BAT Aktie

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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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Lukrativer BAT-Einstieg? 25.03.2026 10:04:44

FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in BAT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die BAT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 28,72 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,482 BAT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,84 GBP, da sich der Wert eines BAT-Papiers am 24.03.2026 auf 43,32 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +50,84 Prozent.

BAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 94,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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18.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
23.02.26 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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