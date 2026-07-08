BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Rentable BAT-Anlage?
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08.07.2026 10:03:40
FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das BAT-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die BAT-Aktie an diesem Tag 35,28 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,834 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,41 GBP, da sich der Wert eines BAT-Papiers am 07.07.2026 auf 46,36 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,41 Prozent angezogen.
Der BAT-Wert an der Börse wurde auf 99,23 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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