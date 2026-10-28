BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BAT-Investment 28.10.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BAT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

BAT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 39,28 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die BAT-Aktie investiert hat, hat nun 25,458 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 45,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 147,15 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 14,71 Prozent.

Alle BAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 96,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

mehr Nachrichten

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

mehr Analysen
01.10.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BAT PLC (British American Tobacco) 54,06 0,97% BAT PLC (British American Tobacco)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen