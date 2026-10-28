FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BAT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

BAT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 39,28 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die BAT-Aktie investiert hat, hat nun 25,458 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 45,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 147,15 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 14,71 Prozent.

Alle BAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 96,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at