BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Investment
|
28.10.2026 10:03:56
FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor einem Jahr eingebracht
BAT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 39,28 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die BAT-Aktie investiert hat, hat nun 25,458 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 45,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 147,15 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 14,71 Prozent.
Alle BAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 96,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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