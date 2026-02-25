BAT Aktie

Frühe Anlage 25.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen BAT-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BAT-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das BAT-Papier letztlich bei 32,17 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die BAT-Aktie investierten, hätten nun 310,897 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 167,57 GBP, da sich der Wert eines BAT-Papiers am 24.02.2026 auf 45,57 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,68 Prozent gesteigert.

BAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

