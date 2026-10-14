BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Investment im Blick
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14.10.2026 10:05:04
FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das BAT-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,96 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 385,218 BAT-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 42,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 275,44 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 62,75 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von BAT belief sich zuletzt auf 90,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
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