BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Lukrative BAT-Anlage?
|
11.03.2026 10:03:51
FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der BAT-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,77 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, befänden sich nun 24,531 BAT-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BAT-Anteile wären am 10.03.2026 1 084,51 GBP wert, da der Schlussstand 44,21 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,45 Prozent.
Insgesamt war BAT zuletzt 96,18 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
