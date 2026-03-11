BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

Lukrative BAT-Anlage? 11.03.2026 10:03:51

FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAT-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der BAT-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,77 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, befänden sich nun 24,531 BAT-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BAT-Anteile wären am 10.03.2026 1 084,51 GBP wert, da der Schlussstand 44,21 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,45 Prozent.

Insgesamt war BAT zuletzt 96,18 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

