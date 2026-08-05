BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Lohnende BAT-Investition?
|
05.08.2026 10:03:52
FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden BAT-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die BAT-Aktie bei 41,98 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 23,821 BAT-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 1 046,21 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 43,92 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,62 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von BAT belief sich zuletzt auf 96,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
05.08.26
|FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
03.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt im Minus (finanzen.at)
|
03.08.26
|Gute Stimmung in Europa: Am Nachmittag Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|51,56
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.