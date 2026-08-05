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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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Lohnende BAT-Investition? 05.08.2026 10:03:52

FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAT-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden BAT-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die BAT-Aktie bei 41,98 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 23,821 BAT-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 1 046,21 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 43,92 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,62 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BAT belief sich zuletzt auf 96,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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