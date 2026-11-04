BAT Aktie

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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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Rentable BAT-Investition? 04.11.2026 10:03:34

FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren BAT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die BAT-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 25,27 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 395,804 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BAT-Papiers auf 45,29 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 925,98 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 79,26 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete BAT eine Marktkapitalisierung von 98,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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