FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAT von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAT-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden BAT-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BAT-Papier bei 30,31 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 32,992 BAT-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BAT-Papiers auf 46,34 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 528,87 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52,89 Prozent.

Insgesamt war BAT zuletzt 94,95 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at