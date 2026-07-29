FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Verlust hätte eine BAT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BAT gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der BAT-Aktie statt. Der Schlusskurs des BAT-Papiers betrug an diesem Tag 48,25 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2,073 BAT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BAT-Aktie auf 46,69 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,78 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,22 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte BAT einen Börsenwert von 98,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at