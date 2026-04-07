Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Beazley-Investment
|
07.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Beazley-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Beazley-Aktie an diesem Tag bei 3,48 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 287,439 Beazley-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 659,10 GBP, da sich der Wert einer Beazley-Aktie am 02.04.2026 auf 12,73 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 265,91 Prozent gesteigert.
Beazley wurde am Markt mit 7,50 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beazley PLC
|
10:03
|FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.04.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
02.04.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
01.04.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
31.03.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
31.03.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.at)
|
31.03.26
|FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beazley-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.03.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)