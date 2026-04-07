FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Beazley-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Beazley-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Beazley-Aktie an diesem Tag bei 3,48 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 287,439 Beazley-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 659,10 GBP, da sich der Wert einer Beazley-Aktie am 02.04.2026 auf 12,73 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 265,91 Prozent gesteigert.

Beazley wurde am Markt mit 7,50 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at