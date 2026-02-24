Beazley Aktie

Beazley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 24.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Beazley eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Beazley-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,76 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Beazley-Aktie investierten, hätten nun 148,038 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 12,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 801,63 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 801,63 GBP, was einer positiven Performance von 80,16 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 7,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beazley PLC

mehr Nachrichten