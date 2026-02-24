FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Beazley eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Beazley-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,76 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Beazley-Aktie investierten, hätten nun 148,038 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 12,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 801,63 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 801,63 GBP, was einer positiven Performance von 80,16 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 7,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at