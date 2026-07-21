Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Beazley-Investition
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21.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Beazley-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Beazley-Papiers betrug an diesem Tag 3,53 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 283,427 Beazley-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.07.2026 3 650,53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,88 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 265,05 Prozent.
Beazley erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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