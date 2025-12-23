Beazley Aktie

WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

23.12.2025 10:03:42

FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Beazley-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Beazley-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,19 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Beazley-Aktie investierten, hätten nun 1 221,747 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.12.2025 10 250,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,39 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,50 Prozent angezogen.

Am Markt war Beazley jüngst 4,91 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX schwächelt -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

