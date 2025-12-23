Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Beazley-Anlage
|
23.12.2025 10:03:42
FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor einem Jahr eingefahren
Das Beazley-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,19 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Beazley-Aktie investierten, hätten nun 1 221,747 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.12.2025 10 250,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,39 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,50 Prozent angezogen.
Am Markt war Beazley jüngst 4,91 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beazley PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.12.25
|Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
16.12.25
|FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beazley von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.12.25
|FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in London: Anleger lassen FTSE 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Beazley PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beazley PLC
|9,30
|-1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX schwächelt -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.