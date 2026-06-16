Beazley Aktie

Beazley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

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Lohnender Beazley-Einstieg? 16.06.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beazley-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Beazley-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Beazley-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Beazley-Papiers betrug an diesem Tag 5,72 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 748,252 Beazley-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 12,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 438,81 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 124,39 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Beazley betrug jüngst 7,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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