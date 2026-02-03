Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Beazley-Performance
|
03.02.2026 10:04:03
FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beazley-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Beazley-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Beazley-Aktie bei 3,22 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 310,328 Beazley-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Beazley-Papiere wären am 02.02.2026 3 624,63 GBP wert, da der Schlussstand 11,68 GBP betrug. Aus 1 000 GBP wurden somit 3 624,63 GBP, was einer positiven Performance von 262,46 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Beazley eine Marktkapitalisierung von 6,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beazley PLC
|
03.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
03.02.26
|FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beazley-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
02.02.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Handel in London: So performt der FTSE 100 am Montagmittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
29.01.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)