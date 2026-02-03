Beazley Aktie

WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

Beazley-Performance 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beazley-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Beazley eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Beazley-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Beazley-Aktie bei 3,22 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 310,328 Beazley-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Beazley-Papiere wären am 02.02.2026 3 624,63 GBP wert, da der Schlussstand 11,68 GBP betrug. Aus 1 000 GBP wurden somit 3 624,63 GBP, was einer positiven Performance von 262,46 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Beazley eine Marktkapitalisierung von 6,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

