Beazley Aktie

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WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

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Rentable Beazley-Investition? 29.09.2026 10:03:33

FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beazley von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Beazley-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.09.2025 wurde die Beazley-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,88 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 126,761 Beazley-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 726,76 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Anteils am 28.09.2026 auf 13,07 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,27 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Beazley eine Börsenbewertung in Höhe von 7,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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