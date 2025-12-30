FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beazley von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Beazley-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.12.2022 wurde die Beazley-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,80 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Beazley-Aktie investierten, hätten nun 14,717 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,25 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 29.12.2025 auf 8,38 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,25 Prozent angezogen.

Insgesamt war Beazley zuletzt 4,94 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at