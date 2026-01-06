Beazley Aktie

WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

Beazley-Anlage im Blick 06.01.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beazley von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Beazley-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Beazley-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Beazley-Anteile betrug an diesem Tag 3,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Beazley-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,788 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.01.2026 226,61 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,16 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 126,61 Prozent.

Der Beazley-Wert an der Börse wurde auf 4,81 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

