Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Beazley-Performance
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30.06.2026 10:03:52
FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beazley-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Beazley-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Beazley-Papiers betrug an diesem Tag 3,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Beazley-Papier investiert hätte, hätte er nun 274,725 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 12,86 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 532,97 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +253,30 Prozent.
Der Marktwert von Beazley betrug jüngst 7,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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