Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Lohnende Beazley-Investition?
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23.06.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beazley-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Beazley-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Beazley-Anteile an diesem Tag 3,26 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,713 Beazley-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.06.2026 gerechnet (12,85 GBP), wäre die Investition nun 394,50 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 294,50 Prozent.
Der Börsenwert von Beazley belief sich zuletzt auf 7,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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