Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Langfristige Investition
|
20.01.2026 10:04:06
FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beazley-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Beazley-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,34 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 199,760 Beazley-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.01.2026 gerechnet (11,70 GBP), wäre die Investition nun 14 037,19 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,37 Prozent angezogen.
Insgesamt war Beazley zuletzt 4,84 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
