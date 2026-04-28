FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beazley von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Beazley-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Beazley-Anteile bei 3,29 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Beazley-Aktie investiert hätte, hätte er nun 303,955 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,76 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 3 876,95 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 287,69 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 7,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at