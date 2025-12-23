BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

Profitable BP-Anlage? 23.12.2025 10:03:42

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BP-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die BP-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BP-Anteile bei 3,60 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 2 774,695 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 865,98 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 22.12.2025 auf 4,28 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,66 Prozent gesteigert.

Alle BP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

