BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Profitable BP-Anlage?
|
23.12.2025 10:03:42
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die BP-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BP-Anteile bei 3,60 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 2 774,695 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 865,98 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 22.12.2025 auf 4,28 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,66 Prozent gesteigert.
Alle BP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
