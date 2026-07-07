FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in BP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der BP-Aktie statt. Zum Handelsende stand das BP-Papier an diesem Tag bei 4,53 GBP. Bei einem BP-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 206,045 BP-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.07.2026 10 319,88 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,68 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,20 Prozent angewachsen.

Alle BP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 75,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at